"Брошу в лицо": Савченко заявила о готовности отдать звезду Героя Украины

В мае 2016 года Порошенко наградил Надежду Савченко звездой Героя Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду "Героя Украины". Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

"Я родилась без золотой звезды и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция - Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - сказала она.

По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо".

"Звание Героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", - добавила Савченко.

В эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" Савченко прокомментировала такую возможность несколько иначе.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко, и не каждый народный депутат туда вхож", - сказала Надежда.

Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за "несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу".

В мае 2016 года Порошенко наградил Надежду Савченко звездой Героя Украины. Это произошло после обмена летчицы на двух военных российского ГР

Напомним, что Надежда Савченко прокомментировала свое исключение из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.