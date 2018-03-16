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"Кину в обличчя": Савченко заявила про готовність віддати зірку Героя України

STYLERLIFE        16.03.2018 - 13:21
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

У травні 2016 року Порошенко нагородив Надію Савченко зіркою Героя України

Депутат Верховної ради Надія Савченко заявила, що готова повернути президенту України Петру Порошенку зірку "Героя України". Про це вона повідомила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я народилася без золотої зірки і звання Героя. Я не змінилася, коли мені дали цю зірку, я не поміняюся, коли вона у мене буде або не буде. Зараз йде дуже хороша акція - Героя України або будь-які інші нагороди від президента всі здають. Я думаю, прийде той час, коли я кину в обличчя президенту цю зірку", - сказала вона.

За словами нардепа, вона взяла нагороду тому, що "не хотілося кидати в обличчя".

"Звання Героя можна дати, його не можна забрати. Ми це все прекрасно знаємо", - додала Савченко.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Савченко прокоментувала таку можливість дещо інакше.

"Якщо б я могла його зустріти, бажано десь на вулиці, я б йому, звичайно, віддала. Проблема в тому, що потрапити до президента не так легко, і не кожен народний депутат туди вхожий", - сказала Надія.

Звання Героя України президент України Петро Порошенко присвоїв Савченко в березні 2015 року за "незламність волі, громадянську мужність і жертовне служіння українському народу".

У травні 2016 року Порошенко нагородив Надію Савченко зіркою Героя України. Це сталося після обміну льотчиці на двох військових російського ГР

Нагадаємо, що Надія Савченко прокоментувала своє виключення з Комітету з питань національної безпеки і оборони.

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Теги: Надежда Савченко
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