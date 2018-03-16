"Позвони мне, позвони": Савченко дала українцям свій номер і закликала телефонувати (відео)

Депутат розповіла, що відбувається, якщо вона не бере трубку

Депутат Верховної Ради Надія Савченко розкрила номер свого мобільного телефону і закликала всіх українців дзвонити їй. Відповідну заяву вона зробила в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє "112 Україна".

За словами депутата, багатьом її мобільний номер був відомий вже давно. Його показували в численних телесюжетах ще тоді, коли Савченко перебувала в російській в'язниці.

"Цей телефон не змінювався ніколи...цей телефон доступний кожному українцю", - підкреслила нардеп.

"Повторюю: +38 066-421-92-41. Кожен українець може звернутися до мене з тюрми, "з волі", з операцією, з незаконними рішеннями...У мене цей телефон розривається, він включений 24 години на добу. Крім того, коли я виїжджаю за кордон, тому що роумінг дуже дорогий", - зазначила Савченко.

"Коли я в Україні, - кожен українець може зателефонувати мені. Якщо я не беру трубку, я обов'язково передзвонюю на кожен номер, який мені дзвонив. Я можу передзвонити в 2, в 3 години ночі, тому що і мені можуть зателефонувати о 2 годині ночі...", - розповіла депутат.

Відео: Савченко дала українцям свій номер (YouTube/112 Україна)

Нагадаємо, Савченко підтвердила, що прийшла в Раду зі зброєю.

Генпрокурор Юрій Луценко у четвер, 15 березня, вніс до Верховної ради подання на зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко.

Раніше повідомлялося, що Савченко заявила про готовність віддати зірку Героя України.

До речі, Надія Савченко потрапила в "чорний список" Миротворця ".