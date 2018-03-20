"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)

У мережі з'явився ролик на тему "підриву" Верховної Ради
Народний депутат України Надія Савченко знялася у відео, у якому тонко потролила своїх колег-парламентаріїв. Відповідний 16-секундний ролик активно поширюється в соціальних мережах.
Судячи з усього, творці відеоролика вирішили обіграти обвинувачення, які висунув на адресу Савченко генпрокурор Юрій Луценко. Він заявив, що нардеп зі своїми соратниками планувала пострілами з мінометів обрушити купол Ради, а потім добити депутатів автоматними чергами.
Відео починається з того, що на чорному тлі з'являється напис "Зала Верховної Ради" та обрис парламенту.
Далі в кадрі з'являється власне Надія Савченко на тлі порожнього сесійної зали.
Парламентарій стоїть вся в чорному, сувора. Камера наближає її обличчя.
"Ба-бах! Що, вср*лися?" - вигукує Савченко, після чого на її обличчі з'являється усмішка.
Далі знову з'являється чорний фон і напис: "Надія Савченко. Депутат від народу".
Що не кажіть, а у неї є стиль .... ...до слізОпубліковано Valeria Muraeva 19 березень 2018 р.
Відео з Facebook/Valeria Muraeva
Користувачі мережі активно коментують цей ролик.
"Щось в цьому є!" - зазначила Тетяна Желєзко.
"Сильне відео, Савченко. Посміявся від душі", - додав Геннадій Терещенко.
Скріншот коментарів (Facebook/Valeria Muraeva)
Багатьом українцям, правда, відео не сподобалося.
"Давно я такого трешу не бачив", - зізнався один юзер.
"А що тут смішного? Проста терористка!" - написав Віталій Демидченко.
Скріншот коментарів (Facebook/Valeria Muraeva)
Раніше Савченко дала українцям свій номер і закликала дзвонити.