"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)

У мережі з'явився ролик на тему "підриву" Верховної Ради

Народний депутат України Надія Савченко знялася у відео, у якому тонко потролила своїх колег-парламентаріїв. Відповідний 16-секундний ролик активно поширюється в соціальних мережах.

Судячи з усього, творці відеоролика вирішили обіграти обвинувачення, які висунув на адресу Савченко генпрокурор Юрій Луценко. Він заявив, що нардеп зі своїми соратниками планувала пострілами з мінометів обрушити купол Ради, а потім добити депутатів автоматними чергами.

Відео починається з того, що на чорному тлі з'являється напис "Зала Верховної Ради" та обрис парламенту.

Далі в кадрі з'являється власне Надія Савченко на тлі порожнього сесійної зали.

Парламентарій стоїть вся в чорному, сувора. Камера наближає її обличчя.

"Ба-бах! Що, вср*лися?" - вигукує Савченко, після чого на її обличчі з'являється усмішка.

Далі знову з'являється чорний фон і напис: "Надія Савченко. Депутат від народу".

Що не кажіть, а у неї є стиль .... ...до сліз Опубліковано Valeria Muraeva 19 березень 2018 р.

Відео з Facebook/Valeria Muraeva

Користувачі мережі активно коментують цей ролик.

"Щось в цьому є!" - зазначила Тетяна Желєзко.

"Сильне відео, Савченко. Посміявся від душі", - додав Геннадій Терещенко.

Скріншот коментарів (Facebook/Valeria Muraeva)

Багатьом українцям, правда, відео не сподобалося.

"Давно я такого трешу не бачив", - зізнався один юзер.

"А що тут смішного? Проста терористка!" - написав Віталій Демидченко.

Скріншот коментарів (Facebook/Valeria Muraeva)

Раніше Савченко дала українцям свій номер і закликала дзвонити.