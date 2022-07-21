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В Херсоне охранник театра назвал войну "спецоперацией" и получил повышение от оккупантов: видео предателя

В Херсоне охранник стал директором театра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Охранник Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Кулиша Валерий Шелудько пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, которые временно захватили город. Он назвал войну "спецоперацией" и получил повышение на работе.

Оккупанты повысили предателя до "директора" учреждения. Видео с интервью Валерия Шелудько на своей странице в Facebook опубликовала Народная артистка Украины Елена Хохлаткина.

В частности, на видео "руководитель" учреждения провел экскурсию для журналистов.

"Во-первых, шляпу сними в помещении, во-вторых, война, а не "спецоперация", в-третьих, не волнуйся ты так, будет тебе и Интер, и блоха, и танцы на базаре", - написала Хохлаткина.

Известно, что Шелудько работает в театре более 40 лет. Ранее он занимал должность заведующего постановочной частью, а позже стал простым охранником. Вступление в "должность" он объяснил тем, что в случае отказа оккупанты угрожали назначить "кого-то из Крыма".

Валерий Шелудько назвал войну "спецоперацией" и стал директором театра в Херсоне (скрин с видео)

"Новым председателем стал бывший охранник помещения. Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу - на начальника образования, охранника - на директора театра, местных алкашей и сумасшедших - на гауляйтеров", - в Facebook сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

Он добавил, что те, кто сотрудничают с оккупантами, заканчивают очень плохо.

В интервью Шелудько несколько раз подчеркнул, что искусство должно быть вне политики, а войну в Украине назвал "военной операцией".

Кроме того, действующего директора театра им. Кулиша Александр Книга в конце марта оккупанты допрашивали, но благодаря мгновенной мощной огласке отпустили. Он обратился к коллегам с просьбой уволиться из заведения, если они хотят работать под вражеским руководством.

Ранее мы сообщали, какие российские звезды поддержали убийство Путиным украинцев.

Также мы писали, что оккупанты создали в Херсонской области российское "правительство".

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