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В Херсонской области в школе ограбили учителя

STYLERLIFE        19.03.2018 - 18:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Неизвестные пробрались в кабинет и украли ноутбук

14 марта в одной из школ города Каховка Херсонсой области произошла кража – неизвестные пробрались в учительскую и украли ноутбук, принадлежавший завучу учебного заведения. Об этом передает местное издание kn.ks.ua.

Данный факт был зарегистрирован в городском отделе полиции.

Сообщается, что на следующий день правоохранители снова выехали в эту школу, где снова состоялась кража. В этот раз злоумышленники украли зарядное устройство от того же ноутбука. Заодно прихватили с собой и фен для волос, которое лежало возле "зарядки".

Напомним, что в Полтаве обокрали квартиру украинского футболиста "Ворсклы" Владислава Кулача. В это время команда играла в Киеве с "Динамо". Воры вынесли из квартиры спортсмена наличные - евро и доллары.

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел милиции. У нападающего похитили 50 тыс. долларов и 10 тыс. евро. По непроверенным данным из квартиры также вынесли 300 тыс. гривен.

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Теги: кража, школа
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