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У Херсонській області в школі пограбували вчителя

STYLERLIFE        19.03.2018 - 18:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Невідомі пробралися в кабінет і вкрали ноутбук

14 березня в одній з шкіл міста Каховка Херсонсой області сталася крадіжка – невідомі пробралися в учительську і вкрали ноутбук, належав завучу навчального закладу. Про це передає місцеве видання kn.ks.ua.

Даний факт був зареєстрований у міському відділі поліції.

Повідомляється, що на наступний день правоохоронці знову виїхали в цю школу, де знову відбулася крадіжка. Цього разу зловмисники вкрали зарядний пристрій від того ж ноутбука. Заодно прихопили з собою фен для волосся, яке лежало біля "зарядки".

Нагадаємо, що в Полтаві обікрали квартиру українського футболіста "Ворскли" Владислава Кулача. В цей час команда грала у Києві з "Динамо". Злодії винесли з квартири спортсмена готівку - євро і долари.

У ніч на 19 березня футболіст звернувся із заявою про крадіжку до Подільського райвідділу міліції. У нападника викрали 50 тис. доларів і 10 тис. євро. За неперевіреними даними з квартири також винесли 300 тис. гривень.

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Теги: кража, школа
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