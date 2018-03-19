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Квартиру известного украинского футболиста обокрали: вынесли доллары и евро

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:50
Фото: Деньги (РБК-Украина)
Фото: Деньги (РБК-Украина)

Спортсмен в это время был в Киеве

В Полтаве обокрали квартиру украинского футболиста "Ворскли" Владислава Кулача. В это время команда играла в Киеве с "Динамо". Воры вынесли из квартиры спортсмена наличные - евро и доллары. Об этом сообщает "Полтавщина Спорт".

 

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел милиции. У нападающего похитили 50 тыс. долларов и 10 тыс. евро. По непроверенным данным из квартиры также вынесли 300 тыс. гривен.

Фото: Владислав Кулач (vorskla.com.ua)

Напомним, что 18 марта "Ворскла" в Киеве проиграла "Динамо" со счетом 0: 4. Владислав Кулач вышел на поле в стартовом составе и сыграл 75 минут. На 76-й минуте Кулач получил повреждение и его заменил Владимир Одарюк.

Как ранее писал Styler, в сети ищут вора, который воспользовался нерабочей кассой (фото).

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Теги: кража, футболист
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