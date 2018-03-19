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Квартиру відомого українського футболіста обікрали: винесли долари і євро

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:50
Фото: Гроші (РБК-Україна)
Фото: Гроші (РБК-Україна)

Спортсмен в цей час був у Києві

У Полтаві обікрали квартиру українського футболіста "Ворскли" Владислава Кулача. В цей час команда грала у Києві з "Динамо". Злодії винесли з квартири спортсмена готівку - євро і долари. Про це повідомляє "Полтавщина Спорт".

У ніч на 19 березня футболіст звернувся із заявою про крадіжку в Подільський райвідділ міліції. У нападника викрали 50 тис. доларів і 10 тис. євро. За неперевіреними даними з квартири також винесли 300 тис. гривень.

Фото: Владислав Кулач (vorskla.com.ua)

Нагадаємо, що 18 березня "Ворскла" у Києві програла "Динамо" з рахунком 0: 4. Владислав Кулач вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 75 хвилин. На 76-й хвилині Кулач отримав ушкодження і його замінив Володимир Одарюк.

Як раніше писав Styler, у мережі шукають злодія, який скористався неробочої касою (фото).

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Теги: кража, футболіст
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