Херсонцы вспылили из-за улицы Гандзюк: что происходит

Митингующие считают, что Екатерина Гандзюк не достойна того, чтобы в честь нее называли улицы

Во вторник, 26 февраля, в здании городского совета Херсона устроили митинг против переименования улицы Лютеранская в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Громадське".

Известно что на акцию протеста собралось около 30 человек. Они недовольны тем, что ранее улицу хотели переименовать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса, но потом это решение изменили.

Жители города утверждают, что Екатерина вовсе не такая, как ее видят в Киеве, они говорят, что "Гандзюк - это медиафейк".

Переименование улицы в честь Гандзюк разозлило жителей Херсона (видео: twitter.com/HromadskeUA)

"Мы молчали до тех пор, пока не начали героизировать антигероя. Вы знаете Екатерину совсем с другой стороны, с телевидения... Это совсем другой человек, она не достойна переименования улиц", - заявляют митингующие.

Позже городского главу Херсона Владимира Николаенко облили водой и скандировали "Ганьба!"

Депутат горсовета Дмитрий Ильченко утверждает, что улица была переименована с нарушением процедуры.

Переименование улицы в честь Гандзюк разозлило жителей Херсона (видео: twitter.com/HromadskeUA)

В то же время Владимир Николаенко говорит, что все обвинения относительно покойной активистки - откровенная ложь.

"Очень тяжело слышать аргументы тех людей, которые вообще не принимали участия в тех событиях, о которых они говорят. Те, кто больше всего там выступал, ни дня не находился на Майдане, в отличие от Екатерины", - заявил Николаенко.

Кроме того, он отметил, что в честь погибшего героя Руслана Сторчеуса в Херсоне организован красивый сквер.

Пользователи сети выступили категорически против протестующих, назвав их "ватниками".

"Босота, убийцы женщины, подстрекают воров и продолжают куражиться над властью!" - написал один из пользователей.

Е**ная вата - недожженная, недострелянная", - возмутился еще один пользователь Twitter.

"Нужно на законодательном уровне ввести наказание за то, что люди идут на проплаченные митинги. Мне кажется, что их купили ради картинки!" - предположил юзер.

Напомним, отец Екатерины Гандзюк показал шокирующее фото, сделанное сразу после нападения на активистку.

Ранее мы также сообщали, что Виктор Гандзюк обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.