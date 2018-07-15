Хитрые контрабандисты: в Волынской области пограничники обнаружили странный предмет

Фото: Пограничники (facebook.com/DPSUkraine)

Пограничники рассказали о креативности контрабандистов

Украинские пограничники обнаружили на границе с Польшей имитатор следов лося. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время патрулирования пограничники обнаружили имитатор следов лося, который контрабандисты собирались использовать для того, чтобы незаконно пересечь границу.

Офицер участка отдела "Новогрузьке" нашел пакет с имитатором в траве вблизи государственной границы. Нарушители тщательно замаскировали его в траве, для того, чтобы воспользоваться позднее и с помощью устройства ввести в заблуждение пограничников.

Конструкцию изъяли в установленном порядке и на данный момент проводятся мероприятия по установлению владельца данного имитатора.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Как сообщили специалисты пограничной службы, контрабандисты часто прибегают к различным хитростям. Особенно это касается тех, кто пытается перевести через границу сигареты. Они их прячут в баках для горючего, в колесах и потолках транспортных средств. Кроме того, они используют лодки и квадрокоптеры.

"Иногда встречаются более креативные контрабандисты, которые прячут товар в угле, в рулонах бумаги, в пиломатериалах, в сале, глине, среди игрушек", - рассказали пограничники.

Кстати, пограничники задержали мужчину, пытавшегося перевезти в Россию мясные продукты.

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