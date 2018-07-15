Хитрі контрабандисти: у Волинській області прикордонники виявили дивний предмет

Фото: Прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Прикордонники розповіли про креативність контрабандистів

Українські прикордонники виявили на кордоні з Польщею імітатор слідів лося. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час патрулювання прикордонники виявили імітатор слідів лося, який контрабандисти збиралися використовувати для того, щоб незаконно перетнути кордон.

Офіцер ділянки відділу "Новогрузьке" знайшов пакет з імітатором в траві поблизу державного кордону. Порушники ретельно замаскували його в траві, для того, щоб скористатися пізніше і з допомогою пристрою ввести в оману прикордонників.

Конструкцію вилучили у встановленому порядку і на даний момент проводяться заходи щодо встановлення власника цього імітатора.

Відео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Як повідомили фахівці прикордонної служби, контрабандисти часто вдаються до різних хитрощів. Особливо це стосується тих, хто намагається перевести через кордон цигарки. Вони їх ховають у баках для пального, в колесах і стелях транспортних засобів. Крім того, вони використовують човни і квадрокоптери.

"Іноді зустрічаються більш креативні контрабандисти, які ховають товар у вугіллі, у рулонах паперу, в пиломатеріалах, в салі, глині, серед іграшок", - розповіли прикордонники.

До речі, прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти в Росію м'ясні продукти.

Несподівані факти про персики