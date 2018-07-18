В Хмельницьком 19 июля простятся с погибшим в зоне ООС бойцом

STYLER LIFE 18.07.2018 - 23:00
Фото: torange.biz Фото: torange.biz

Боец погиб 17 июля возле Попасной

Стало известно, где похоронят бойца Ивана Мельника, который погиб 17 июля в зоне ООС на Донбассе. Об этом передает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Бойца привезут в родной город Хмельницкий. 19 июля из 12.30 в Хмельницкой городской ритуальной службе (ул. Толстого, 5/1) состоится прощание с погибшим героем.

В Хмельницьком 19 июля простятся с погибшим в зоне ООС бойцом

Фото: Иван Мельник (ngp-ua.info)

В 14.00 состоится поминальная заупокойная служба с участием духовенства города. Похоронят Ивана Мельника на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково.

В штабе ООС сообщили, что на Донбассе вследствие обстрела боевиков погиб украинский военный. Вскоре стало известно, что погиб Иван Мельник с Хмельницкого.  Он служил на контракте в 14-й отдельной механизированной бригаде.  Мельник был мобилизован и воевал в составе Национальной гвардии. После демобилизации вернулся домой, подписал контракт и продолжил служить. Погиб возле Попасной на Донбассе.

У бойца осталась мама. Ему был всего 41 год.

Ранее собщалось, что в больнице Днепра спасают жизнь раненого бойца из Винницкой области.

Герои, погибшие в июне 2018

В Черниговской области прямо в воинской части умер танкист В харьковском госпитале умер 22-летний раненный на Донбассе морпех (фото)
Теги:  погиб,  АТО,  ООС