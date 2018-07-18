У Хмельницькому 19 липня попрощаються із загиблим в зоні ООС бійцем

Фото: torange.biz

Боєць загинув 17 липня біля Попасної

Стало відомо, де поховають бійця Івана Мельника, який загинув 17 липня в зоні ООС на Донбасі. Про це передає прес-служба Хмельницької міської ради.

Бійця привезуть в рідне місто Хмельницький. 19 липня з 12.30 до Хмельницької міської ритуальної служби (вул. Толстого, 5/1) відбудеться прощання із загиблим героєм.

Фото: Іван Мельник (ngp-ua.info)

О 14.00 відбудеться поминальна заупокійна служба за участю духовенства міста. Поховають Івана Мельника на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове.

У штабі ООС повідомили, що на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Незабаром стало відомо, що загинув Іван Мельник з Хмельницького. Він служив на контракті в 14-й окремій механізованій бригаді. Мельник був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після демобілізації повернувся додому, підписав контракт і продовжив служити. Загинув біля Попасній на Донбасі.

У бійця залишилася мама. Йому було всього 41 рік.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Дніпра рятують життя пораненого бійця з Вінницької області.

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