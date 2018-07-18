"Крайне тяжелый": в больнице Днепра спасают жизнь раненого бойца из Винницкой области

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Воин получил ранение возле Водяного на Донбассе

В Днепре, в больнице Мечникова спасают тяжелораненнного в зоне проведения операции Объединенных сил бойца. Об этом пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Врач рассказал, что военный, которого зовут Анатолий, получил ранение возле Водяного на Донбассе. Бойцу всего 32 года. Воин родом из села Павловка Винницкой области.

Анатолий находится в очень тяжелом состоянии.

"Левая нога отлетела после взрыва, правая – разбита осколками, оторвана пятка.

Закрытая ЧМТ, сотрясение.

Крайне тяжелый. Большая кровопотеря.

В Мечникова доставлен бортом вчера в 19:30.

Вся ночь прошла в спасении бойца.

Лучшие хирурги - Іван Жердев, Сергеев Олег проведут ряд операций по сохранению правой ноги. Все крайне сложно", - написал Рыженко.

Скриншот поста (facebook.com/rsa010963)

Вскоре главврач добавил, что боец пришел в себя, передает nashemisto.dp.ua. Анатолий даже попросил пока не говорить родственникам о серьезности травм, чтобы не беспокоить их.

"Мы мгновенно оказали парню всю необходимую помощь, вывели его из бессознательного состояния и теперь готовим к нескольким операциям, которые невозможно было провести сразу из-за большой кровопотери. Надеемся на лучшее и делаем для этого все, даже невозможное", - говорит Сергей Рыженко.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасли жизнь молодого лейтенанта, раненного на Донбассе.

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