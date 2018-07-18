"Крайне тяжелый": в больнице Днепра спасают жизнь раненого бойца из Винницкой области

Воин получил ранение возле Водяного на Донбассе
В Днепре, в больнице Мечникова спасают тяжелораненнного в зоне проведения операции Объединенных сил бойца. Об этом пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.
Врач рассказал, что военный, которого зовут Анатолий, получил ранение возле Водяного на Донбассе. Бойцу всего 32 года. Воин родом из села Павловка Винницкой области.
Анатолий находится в очень тяжелом состоянии.
"Левая нога отлетела после взрыва, правая – разбита осколками, оторвана пятка.
Закрытая ЧМТ, сотрясение.
Крайне тяжелый. Большая кровопотеря.
В Мечникова доставлен бортом вчера в 19:30.
Вся ночь прошла в спасении бойца.
Лучшие хирурги - Іван Жердев, Сергеев Олег проведут ряд операций по сохранению правой ноги. Все крайне сложно", - написал Рыженко.
Скриншот поста (facebook.com/rsa010963)
Вскоре главврач добавил, что боец пришел в себя, передает nashemisto.dp.ua. Анатолий даже попросил пока не говорить родственникам о серьезности травм, чтобы не беспокоить их.
"Мы мгновенно оказали парню всю необходимую помощь, вывели его из бессознательного состояния и теперь готовим к нескольким операциям, которые невозможно было провести сразу из-за большой кровопотери. Надеемся на лучшее и делаем для этого все, даже невозможное", - говорит Сергей Рыженко.
Ранее сообщалось, что в Днепре спасли жизнь молодого лейтенанта, раненного на Донбассе.
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