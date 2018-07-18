"Вкрай важкий": у лікарні Дніпра рятують життя пораненого бійця з Вінницької області

STYLER LIFE 18.07.2018 - 15:44
Фото: facebook.com/DPSUkraine Фото: facebook.com/DPSUkraine

Воїн отримав поранення біля Водяного на Донбасі

У Дніпрі, в лікарні Мечникова рятують тяжелораненнного в зоні проведення операції Об'єднаних сил бійця. Про це пише головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Лікар розповів, що військовий, якого звуть Анатолій, отримав поранення біля Водяного на Донбасі. Бійцеві всього 32 роки. Воїн родом з села Павлівка Вінницької області.

Анатолій знаходиться в дуже важкому стані.

"Ліва нога відлетіла після вибуху, права – розбита осколками, відірвана п'ятка.
Закрита ЧМТ, струс.
Вкрай важкий. Велика крововтрата.
У Мечникова доставлений бортом вчора в 19:30.
Вся ніч минула в порятунку бійця.
Кращі хірурги - Іван Жердєв, Сергєєв Олег проведуть низку операцій по збереженню правої ноги. Все дуже складно", - написав Риженко.

&quot;Вкрай важкий&quot;: у лікарні Дніпра рятують життя пораненого бійця з Вінницької області

Скріншот поста (facebook.com/rsa010963)

Незабаром головлікар додав, що боєць прийшов в себе, передає nashemisto.dp.ua. Анатолій навіть попросив поки не говорити родичам про серйозність травм, щоб не турбувати їх.

"Ми миттєво хлопцеві надали всю необхідну допомогу, вивели його з несвідомого стану і тепер готуємо до кількох операціях, які неможливо було провести відразу з-за великої крововтрати. Сподіваємося на краще і робимо для цього все, навіть неможливе", - каже Сергій Риженко.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі врятували життя молодого лейтенанта, пораненого на Донбасі.

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