"Хочемо з моїм партнером..." 27-річна Jerry Heil повідомила про важливі зміни в житті

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Коли я починала кар’єру, мені допомогла вона. Вона, яка писала лейблам про співпрацю, вона, яка змусила мене ліниву сидіти в музичних програмах і самій писати аранжування, вона, яка попри те, як важко мені було розуміти юридичну частину цього бізнесу, спонукала мене вивчати це, щоб я не лишилася з пустим коритом. Вона, яка шукала неочевидні, але прості теми для пісень, і яка змушувала мене, інтровертку, вилазити з нори і йти знайомитися з іншими представниками індустрії, бо знала, що моя мрія - бути українською музиканткою нового покоління", - написала Jerry Heil.

Далі співачка пояснила, що "вона" - то сама Яна, яка "усвідомила, чого хоче від цього життя".

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Після повномасштабного вторгнення Шемаєва ще й усвідомила, що хоче бути корисною.

"Я хочу, щоб на усі ті речі, які я перечислила, молоді музиканти не витрачали дорогоцінний час, який можна присвятити творчості. Хочу щоб не витрачали роки на формування команди, що резонує з їх цінностями. Хочемо з Тарасом, моїм талановитим партнером та експертом з просування, дати досвід, який отримали і продовжуємо здобувати. Від сьогодні своє існування починає лейбл NOVA MUSIC. Лейбл для тих, хто створює чесну музику!" - поділилася Jerry Heil.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Додамо, що Шемаєва у своєму дописі має на увазі журналіста і блогера Тараса Себестяновича, який є автором популярного проєкту про успішних людей "ТОР" і працював з багатьма зірками українського шоу-бізу.

Jerry Heil і Тарас Себестянович (фото: instagram.com/taras_seb)

До слова, першою артисткою лейблу NOVA MUSIC стала Vitaliia (Віталія Грицак).

"Вона - саме от з тих неймовірно чесних та вражаюче справжніх людей. Я вважаю її альтруїсткою в цій сфері. Вона пише вірші. Заснувала власне видавництво, і через нього допомогла видати вірші якомусь дідусю. Якщо у ній є ідея, вона загорається і робить! Не думаючи, скільки витратить при цьому грошей чи сил. А ще Vitaliia – дуже тендітна дівчинка. І я дуже хочу, щоб ширший загал з нею познайомився", - розповіла Шемаєва в шоу Жені Яновича "20:23"

Vitaliia (фото: instagram.com/vitahrytsak)