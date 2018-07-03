Холодно и сухо: синоптики уточнили погоду на вторник

В Украине будет прохладно

Во вторник, 3 июля, в Украине будет прохладно и преимущественно сухо. Только в некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшие дожди пройдут в северной части страны. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью +6+11 градусов, днем +17+22 градуса.

В южных областях ночью ожидается +13+18, а днем +23+27 градуса.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В западных регионах возможны небольшие дожди. Температура ночью +9+11, днем +17+19.

В центре будет ясно. Ночью температура составит +9+11 градусов, а днем +17+21. В восточных областях также солнечно. Температура воздуха ночью ожидается +14+16, днем +26+28.

В Киеве ночью будет +10+12. Днем воздух прогреется до +18+20 градусов. Без осадков.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло.

Диденко отметила, что циклон уже отошел активной фазой из Украины.По ее словам, Юг, Восток, Днепропетровская и Полтавская области - в преимущественно сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской областях +17+22 градуса.

Наталья предупреждает, что в Киеве 3-го июля - местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18, +19 градусов.

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