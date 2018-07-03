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Холодно і сухо: синоптики уточнили погоду на вівторок

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:23
Фото: pixabay.com/Couleur
Фото: pixabay.com/Couleur

В Україні буде прохолодно

У вівторок, 3 липня, в Україні буде прохолодно і переважно сухо. Тільки в деяких областях очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Невеликі дощі пройдуть у північній частині країни. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі +6+11 градусів, вдень +17+22 градуси.

У південних областях вночі очікується +13+18, вдень +23+27 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У західних регіонах можливі невеликі дощі. Температура вночі +9+11, вдень +17+19.

У центрі буде ясно. Вночі температура становитиме +9+11 градусів, а вдень +17+21. У східних областях також сонячно. Температура повітря вночі очікується +14+16, вдень +26+28.

У Києві вночі +10+12. Вдень повітря прогріється до +18+20 градусів. Без опадів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло.

Діденко зазначила, що циклон вже відійшов активною фазою з України.За її словами, Південь, Схід, Дніпропетровська та Полтавська області - переважно в сухій погоді. Холод ще затримається у північних, західних областях, у Вінницькій і Кіровоградській областях +17+22 градуси.

Наталія попереджає, що в Києві 3-го липня - місцями невеликий дощ, поривчастий західний вітер, протягом дня +18, +19 градусів.

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Теги: погода
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