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"Еще немного": синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

STYLERLIFE        02.07.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптик дал прогноз погоды на вторник, 3 июля

Народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 3 июля и рассказала, когда в Украину вернется тепло. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Диденко отметила, что циклон уже отошел активной фазой из Украины.

Фото: Дождь (РБК-Украина)

"Но сегодня (2 июля) он споткнуться - это старший человек - вывернулся на нас и снова делает небо осенним, воздух холодным, а дожди - редкими. Завтра (3 июля) также он еще поворчит и повздыхает - на Севере, Западе и в большинстве центральных областей местами небольшой дождь", - пишет синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, Юг, Восток, Днепропетровская и Полтавская области - в преимущественно сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской областях +17+22 градуса.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

"На Юге, Востоке плюс Днепр с районами, Полтавщина и Кропивницкий с районами - +23+28 градусов. На Севере 3 июля еще подует порывистый колючий ветер", - прогнозирует Диденко.

Наталья предупреждает, что в Киеве 3-го июля - местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18, +19 градусов.

"Уже в среду потеплеет до +23, +24 градусов, а дальше - по +25 градусов. Еще немного", - обещает она.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на неделю.

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Теги: прогноз, погода, прогноз погоды
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