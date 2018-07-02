Потепління скоро: синоптики дали прогноз на тиждень

Погода на початок липня: українцям розповіли, де будуть йти дощі

На початку липня, з 3-го по 8-е число, в Україні очікується похмура погода. Синоптики прогнозують дощі з грозами, однак температура повітря стане теплішою. Про це повідомляє УНІАН.

Найбільш спекотно на цьому тижні буде на сході та півдні країни.

У вівторок, 3 липня, буде прохолодно, місцями можливі дощі. На сході - до +30 градусів.

У середу, 4 липня, очікуються опади на півночі. На сході і півдні - до +28, а в інших регіонах - до +24.

Фото: 3-8 липня (pogoda.unian.net)

У четвер, 5 липня, на півночі країни пройдуть дощі. Вночі по всій Україні +12...+17, вдень на сході до +28.

Фото: pixabay.com/Couleur

У п'ятницю, 6 липня, на заході будуть йти дощі з грозами. На сході до +28, на заході до +27.

На вихідних, 7 та 8 липня, також місцями прогнозують дощі з грозами. На більшій частині країни буде до +25. Найхолодніше у суботу вночі буде на заході - до +14. В інших областях +15...+19. Вдень температура по країні +26...+30. У неділю на заході та півночі очікуються дощі, вночі на півночі до +13, вдень на заході від +21, на сході до +31.

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До речі, в Карпатах у перший день липня випав сніг.

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