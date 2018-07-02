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Потепление скоро: синоптики дали прогноз на неделю

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/auntmasako
Фото: pixabay.com/auntmasako

Погода на начало июля: украинцам рассказали, где будут идти дожди

В начале июля, с 3-го по 8-е число, в Украине ожидается пасмурная погода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, однако температура воздуха станет теплее. Об этом сообщает УНИАН.

Жарче всего на этой неделе будет на востоке и юге страны.

Во вторник, 3 июля, будет прохладно, местами возможны дожди. На востоке - до +30 градусов.

В среду, 4 июля, ожидаются осадки на севере. На востоке и юге - до +28, а в остальных регионах до +24.

 

Фото: 3-8 июля (pogoda.unian.net)

В четверг, 5 июля, на севере страны пройдут дожди. Ночью по всей Украине +12…+17, днем на востоке до +28.

Фото: pixabay.com/Couleur

В пятницу, 6 июля, на западе будут идти дожди с грозами. На востоке до +28, на западе до +27.

На выходных, 7 и 8 июля, также местами прогнозируют дожди с грозами. На большей части страны будет до +25.  Холоднее всего в субботу ночью будет на западе - до +14. В других областях +15…+19. Днем температура по стране +26...+30. В воскресенье на западе и севере ожидаются дожди, ночью на севере до +13, днем на западе от +21, на востоке до +31.

Напомним, 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). 

Кстати, в Карпатах в первый день июля выпал снег.

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