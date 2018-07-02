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"Ще трохи": синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

STYLERLIFE        02.07.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптик дала прогноз погоди на вівторок, 3 липня

Народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 3 липня і розповіла, коли в Україну повернеться тепло. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко відзначила, що циклон вже відійшов активною фазою з України.

Фото: Дощ (РБК-Україна)

"Але сьогодні (2 липня) він спіткнутися - що то старша людина - вивернувся на нас і знову робить небо осіннім, повітря холодним, а дощі - періодичними. Завтра (3 липня) також він ще побурчить та позітхає - на Півночі, Заході та у більшості центральних областей місцями невеликий дощ", - пише синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, Південь, Схід, Дніпропетровська та Полтавська області - у переважно сухій погоді. Холод ще затримається, у північних, західних областях, у Вінницькій та Кіровоградській областях +17+22 градуси.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

"На Півдні, Сході плюс Дніпро з районами, Полтавщина та Кропивницький з районами - +23+28 градусів. На Півночі 3 липня ще подме поривчастий колючий вітер", - прогнозує Діденко.

Наталка попереджає, що у Києві 3-го липня - місцями невеликий дощ, поривчастий західний вітер, протягом дня +18, +19 градусів.

"Вже у середу потепліє до +23, +24 градусів, а далі - за +25 градусів. Ще трохи", - обіцяє вона.

Раніше повідомлялось, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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Теги: прогноз, погода, прогноз погоды
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