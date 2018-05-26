Холостяк 8: как украинцы отреагировали на победу Иванны

Имя победительницы стало известно в пятницу, 25 мая

Холостяк Рожден Ануси вызвал бурную реакцию пользователей соцсети своим выбором в финале проекта. Некоторые из них гневно отнеслись к победительнице проекта Иванне, и даже уверены, что Ануси не будет вместе с ней. Соответствующие комментарии они оставили на странице шоу "Холостяк" в Instagram.

"Все куплено, между ними нет никакой искры", - считает пользователь Елена Коваленко.

"А мне кажется, что с Галей они больше друг другу подходят. Хотя и Иванка достойная девушка", - подчеркнул юзер rasskazova_jewellery.

"Полный треш. Браво за сценарий. Жалко Галю. Сыграл ее чувствами. Она единственная настоящая была. И было видно, что он к ней привязан. К чему здесь Иванна?", - удивляется пользователь Юлия Гонсалес.

"Ты сделал неправильный выбор. Все холостяки отправляют красивых, а женятся, скажем так, на не очень красивых. Ну вот честно", - сказал юзер Валерий Гафинчук.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/holostyakstb)

"Просто порадуйтесь за них. Что за негатив. Это его выбор, его жизнь. Если это проект, то не значит, что все должно быть как вы хотите. Он сам выберет себе девушку", - отметила пользователь Кристина Бариева.

"Странно, когда он успел в нее влюбиться. В прошлый раз с таким возмущением говорил о причине выбора его для похода по лестнице влюбленных с Иванной. Очередная глупая история", - уверен пользователь Алина Астапова.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/holostyakstb)

Кстати, холостяк Рожден Ануси определился с избранницей. Из двух финалисток восьмого сезона проекта он выбрал очаровательную брюнетку Иванну. 21-летняя красотка из Луцка получила заветное обручальное кольцо от главного героя.

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