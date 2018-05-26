Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Холостяк 8: как украинцы отреагировали на победу Иванны

STYLERLIFE        26.05.2018 - 08:53
Фото: Рожден Ануси (facebook.com/TheBachelorUa)
Фото: Рожден Ануси (facebook.com/TheBachelorUa)

Имя победительницы стало известно в пятницу, 25 мая

Холостяк Рожден Ануси вызвал бурную реакцию пользователей соцсети своим выбором в финале проекта. Некоторые из них гневно отнеслись к победительнице проекта Иванне, и даже уверены, что Ануси не будет вместе с ней. Соответствующие комментарии они оставили на странице шоу "Холостяк" в Instagram.

"Все куплено, между ними нет никакой искры", - считает пользователь Елена Коваленко.

"А мне кажется, что с Галей они больше друг другу подходят. Хотя и Иванка достойная девушка", - подчеркнул юзер rasskazova_jewellery.

"Полный треш. Браво за сценарий. Жалко Галю. Сыграл ее чувствами. Она единственная настоящая была. И было видно, что он к ней привязан. К чему здесь Иванна?", - удивляется пользователь Юлия Гонсалес.

"Ты сделал неправильный выбор. Все холостяки отправляют красивых, а женятся, скажем так, на не очень красивых. Ну вот честно", - сказал юзер Валерий Гафинчук.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/holostyakstb)

"Просто порадуйтесь за них. Что за негатив. Это его выбор, его жизнь. Если это проект, то не значит, что все должно быть как вы хотите. Он сам выберет себе девушку", - отметила пользователь Кристина Бариева.

"Странно, когда он успел в нее влюбиться. В прошлый раз с таким возмущением говорил о причине выбора его для похода по лестнице влюбленных с Иванной. Очередная глупая история", - уверен пользователь Алина Астапова.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/holostyakstb)

Кстати, холостяк Рожден Ануси определился с избранницей. Из двух финалисток восьмого сезона проекта он выбрал очаровательную брюнетку Иванну. 21-летняя красотка из Луцка получила заветное обручальное кольцо от главного героя.

Троица в 2018 году: история и традиции праздника (video.rbc.ua)

Холостяк 8: что известно о победительнице шоу Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
Теги: Холостяк, Сеть, украинцы
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top