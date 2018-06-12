"Хорошее настроение и чувство юмора": соцсети всколыхнуло милое фото украинских защитников на передовой

Защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора

В сети показали потрясающее фото украинских бойцов на передовой. Снимок был опубликован в группе "Повернись живим" в Facebook.

Воины, несмотря на боевые действия, не теряют храбрости и находятся в прекрасном настроении. На фото видно, как наши защитники обедают прямо на боевых позициях.

Фото: Бойцы на передовой (facebook.com/backandalive)

"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению. На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, однако защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора - говорят, без последнего на войне вообще никуда", - сказано в подписи к фото.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсети пожелали украинским защитникам оставаться живыми и здоровыми.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что в сети показали необычное семейство, которое живет в горячей точке на Донбассе – в районе Авдеевской промзоны.

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