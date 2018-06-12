"Гарний настрій і почуття гумору": соцмережі сколихнуло миле фото українських захисників на передовій

Захисники України не втрачають гарного настрою і почуття гумору

У мережі показали приголомшливе фото українських бійців на передовій. Знімок був опублікований в групі "Повернись живим" Facebook.

Воїни, незважаючи на бойові дії, не втрачають хоробрості і знаходяться в прекрасному настрої. На фото видно, як наші захисники обідають прямо на бойових позиціях.

Фото: Бійці на передовій (facebook.com/backandalive)

"Так виглядають наші хлопці, коли їм кажуть, що бойовики готуються до наступу. На Светлодарской дузі гаряче вже не перший рік, однак захисники України не втрачають гарного настрою і почуття гумору - кажуть, без останнього на війні взагалі нікуди", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмережі побажали українським захисникам залишатися живими і здоровими.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше повідомлялося, що в мережі показали незвичайне сімейство, яка мешкає в гарячій точці на Донбасі – в районі Авдіївської промзони.

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