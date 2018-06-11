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"Живут в самом аду": в сети показали трогательное фото семейства на Донбассе

STYLERLIFE        11.06.2018 - 10:50
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

На снимке запечатлены пушистые "талисманы" бойцов

В сети показали необычное семейство, которое живет в горячей точке на Донбассе – в районе Авдеевской промзоны. Соответствующее фото было опубликовано на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Трое новорожденных котят и кошка Киса живут в самом аду – на Авдеевский промзоне, буквально в ста метрах от позиций боевиков. Фото, которое вы видите ниже, было сделано во время боя. Пока совсем рядом свистели вражеские пули, Киса кормила котят и даже не подавала вида, что что-то может угрожать ей или малышам", - сказано в подписи к фото.

Фото: Кошка с котятями на Донбассе (facebook.com/backandalive)

"Когда-то мама-кошка была домашней, однако, ее, скорее всего, просто оставили на войне. Сейчас Кисой и ее малыми занимаются бойцы 92-й ОМБр. Они держат оборону на передовой Донбасса ценой собственных жизней, чтобы мы здесь, в тылу, так же, как и Киса на фронте, могли жить спокойной жизнью", - добавили на странице фонда.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее в сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма.

На границе Генического района встретить колонну украинских военных пришли местные жители. Люди вышли на улицы, держа в руках государственные флаги и воздушные шарики синего и желтого цветов.

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Теги: Донбасс
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