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"Живуть в самому пеклі": в мережі показали зворушливе фото пухнастого сімейства на Донбасі

STYLERLIFE        11.06.2018 - 10:50
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

На знімку зображені пухнасті "талісмани" бійців

У мережі показали незвичайну сімейство, яке живе в гарячій точці на Донбасі – в районі Авдіївської промзони. Відповідне фото було опубліковано на сторінці фонду "Повернись живою" Facebook.

"Троє новонароджених кошенят і кішка Киця живуть в самому пеклі – на Авдіївський промзоні, буквально в ста метрах від позицій бойовиків. Фото, яке ви бачите нижче, було зроблено під час бою. Поки зовсім поруч свистіли ворожі кулі, Киця годувала кошенят і навіть не подавала виду, що щось може загрожувати їй або малюкам", - сказано в підписі до фото.

Фото: Кішка з котятями на Донбасі (facebook.com/backandalive)

"Коли мама-кішка була домашньою, однак, її, швидше за все, просто залишили на війні. Зараз Кицею і її малими займаються бійці 92-ї ОМБр. Вони тримають оборону на передовій Донбасу ціною власних життів, щоб ми тут, у тилу, так само, як і Киця на фронті, могли жити спокійним життям", - додали на сторінці фонду.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Раніше у мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму.

На кордоні Генічеського району зустріти колону українських військових прийшли місцеві жителі. Люди вийшли на вулиці, тримаючи в руках державні прапори і повітряні кульки синього і жовтого кольорів.

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Теги: Донбасс
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