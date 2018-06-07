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В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:16
Фото: facebook.com/ato news
Фото: facebook.com/ato news

Военные вернулись с Донбасса

В Геническом районе Херсонской области недалеко от оккупированного Крыма встретили украинских военных 34 батальона 57 Отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщает vizit.ks.ua.

Военные вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.

Видео: Люди встречают военных с Донбасса (youtube.com/Новый Визит)

На границе Генического района встретить колонну украинских военных пришли местные жители. Люди вышли на улицы, держа в руках государственные флаги и воздушные шарики синего и желтого цветов.

Фото: Люди встречают военных с Донбасса (vizit.ks.ua)

Среди встречающих было много детей и пожилых людей.

Украинские военные расквартируются в Новоалексеевке на территории училища № 23, а штаб 57 бригады разместится в Новой Каховке.

Фото: Люди встречают военных с Донбасса (vizit.ks.ua)

Ранее в сети пронзительные фото жизни украинцев в ООС.

"Боевые действия на востоке Украины снова активизировались, забирая жизни и разрушая семьи по обе стороны линии соприкосновения. Где бы в зоне конфликта они ни жили – в Троицком или Горловке, Марьинке или Зайцевом – мирные жители беззащитны, когда начинается обстрел. Дети плачут одинаково. Родители скорбят одинаково", - говорится в сообщении.

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Теги: военные, Донбасс, бойцы
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