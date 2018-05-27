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"Боюсь собственного дома": пронзительные фото жизни украинцев в ООС (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 16:38
Фото: Донбасс (facebook_com/Оперативне_командування)
Фото: Донбасс (facebook_com/Оперативне_командування)

Некоторые из них боятся собственных домов

В сети показали пронзительные фото украинцев, которые проживают в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

"Боевые действия на востоке Украины снова активизировались, забирая жизни и разрушая семьи по обе стороны линии соприкосновения. Где бы в зоне конфликта они ни жили – в Троицком или Горловке, Марьинке или Зайцевом – мирные жители беззащитны, когда начинается обстрел. Дети плачут одинаково. Родители скорбят одинаково", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

Так, на одном из опубликованных фото жительница Троицкого призналась, что "боится собственного дома".  А пенсионер с Луганской области рассказал, как "выползал из-под завалов", и что похоронил жену и ребенка.

Фото: Жительница Донбасса (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

"Не знаю, как буду зимовать. Я совсем одинокий. Сын умер три года назад. Жену недавно похоронил", - сказал он.

Фото: Жительница Донбасса (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

Напомним, двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины задержаны боевиками "ЛНР". Об этом заявили в подконтрольном боевикам информационном ресурсе. Пропажу двух украинских бойцов подтвердили в представительстве 14-й отдельной механизированной бригаде в Facebook.

"25 мая два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части. На сегодня их местонахождение не установлено", - заявили в пресс-центре, отметив, что военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску военнослужащих.

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Теги: ООС, Донбасс, боевики на Донбассе
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