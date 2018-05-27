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"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 16:38
Фото: Донбас (facebook_com/Оперативне_командування)
Фото: Донбас (facebook_com/Оперативне_командування)

Деякі з них бояться власних будинків

У мережі показали пронизливі фото українців, які проживають у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні на своїй сторінці Facebook.

"Бойові дії на сході України знову активізувалися, забираючи життя і руйнуючи сім'ї по обидві сторони лінії зіткнення. Де б в зоні конфлікту вони не жили – в Троїцькому або Горлівці, Мар'їнці або Зайцевому – мирні жителі беззахисні, коли починається обстріл. Діти плачуть однаково. Батьки сумують однаково", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

Так, на одному з опублікованих фото мешканка Троїцького зізналася, що "боїться власного будинку". А пенсіонер з Луганської області розповів, як "виповзав з-під завалів", і що поховав дружину і дитину.

Фото: Мешканка Донбасу (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

"Не знаю, як буду зимувати. Я зовсім самотній. Син помер три роки тому. Нещодавно поховав дружину", - сказав він.

Фото: Мешканка Донбасу (facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine)

Нагадаємо, двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України затримано бойовиками "ЛНР". Про це заявили в підконтрольному бойовикам інформаційному ресурсі. Пропажу двох українських бійців підтвердили в представництві 14-ї окремої механізованої бригади в Facebook.

"25 травня два військовослужбовців самовільно покинули розташування військової частини. На сьогодні їх місцезнаходження не встановлено", - заявили в прес-центрі, зазначивши, що військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовців.

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Теги: ООС, Донбасс, боевики на Донбассе
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