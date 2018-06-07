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У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:16
Фото: facebook.com/ato news
Фото: facebook.com/ato news

Військові повернулися з Донбасу

У Генічеському районі Херсонської області недалеко від окупованого Криму зустріли українських військових 34 батальйону 57 Окремої мотопіхотної бригади. Про це повідомляє vizit.ks.ua.

Військові повернулися із зони бойових дій на Донбасі.

Відео: Люди зустрічають військових з Донбасу (youtube.com/Новий Візит)

На кордоні Генічеського району зустріти колону українських військових прийшли місцеві жителі. Люди вийшли на вулиці, тримаючи в руках державні прапори і повітряні кульки синього і жовтого кольорів.

Фото: Люди зустрічають військових з Донбасу (vizit.ks.ua)

Серед зустрічаючих було багато дітей і літніх людей.

Українські військові расквартируются в Новоолексіївці на території училища № 23, а штаб 57 бригади розміститься в Новій Каховці.

Фото: Люди зустрічають військових з Донбасу (vizit.ks.ua)

Раніше в мережі пронизливі фото життя українців в ООС.

"Бойові дії на сході України знову активізувалися, забираючи життя і руйнуючи сім'ї по обидві сторони лінії зіткнення. Де б в зоні конфлікту вони не жили – в Троїцькому або Горлівці, Мар'їнці або Зайцевом – мирні жителі беззахисні, коли починається обстріл. Діти плачуть однаково. Батьки сумують однаково", - йдеться в повідомленні.

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Теги: военные, Донбасс, бойцы
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