У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)

Військові повернулися з Донбасу
У Генічеському районі Херсонської області недалеко від окупованого Криму зустріли українських військових 34 батальйону 57 Окремої мотопіхотної бригади. Про це повідомляє vizit.ks.ua.
Військові повернулися із зони бойових дій на Донбасі.
Відео: Люди зустрічають військових з Донбасу (youtube.com/Новий Візит)
На кордоні Генічеського району зустріти колону українських військових прийшли місцеві жителі. Люди вийшли на вулиці, тримаючи в руках державні прапори і повітряні кульки синього і жовтого кольорів.
Фото: Люди зустрічають військових з Донбасу (vizit.ks.ua)
Серед зустрічаючих було багато дітей і літніх людей.
Українські військові расквартируются в Новоолексіївці на території училища № 23, а штаб 57 бригади розміститься в Новій Каховці.
Фото: Люди зустрічають військових з Донбасу (vizit.ks.ua)
Раніше в мережі пронизливі фото життя українців в ООС.
"Бойові дії на сході України знову активізувалися, забираючи життя і руйнуючи сім'ї по обидві сторони лінії зіткнення. Де б в зоні конфлікту вони не жили – в Троїцькому або Горлівці, Мар'їнці або Зайцевом – мирні жителі беззахисні, коли починається обстріл. Діти плачуть однаково. Батьки сумують однаково", - йдеться в повідомленні.
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