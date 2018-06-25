"Хотел переплыть Черное море": в Одессе спасли экстремала на байдарке

Мужчину начало уносить в открытое море

В Одессе спасли мужчину, который хотел на байдарке переплыть Черное море. Об этом сообщает пресс-служба КП "Морская поисково-спасательная служба".

В субботу вечером спасателям поступила информация о том, что в 35 километрах от берега терпит бедствие небольшое плавсредство. Как сообщается, байдарка потеряла рулевое крепление и ее начало уносить в море.

Спасатели задействовали поисково-спасательный катер и несмотря на неблагоприятные погодные условия и шторм отправились на поиски экстремала.

Около 8 часов вечера потерпевшего обнаружили и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Оказалось, что это не первая попытка украинца пересечь Черное море на байдарке. В прошлом году он пытался попасть в Турцию на байдарке с парусом.

Кстати, туристы жалуются на "оккупацию" Азовского моря.

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