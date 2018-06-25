Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Хотел переплыть Черное море": в Одессе спасли экстремала на байдарке

STYLERLIFE        25.06.2018 - 12:45
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Мужчину начало уносить в открытое море

В Одессе спасли мужчину, который хотел на байдарке переплыть Черное море. Об этом сообщает пресс-служба КП "Морская поисково-спасательная служба".

В субботу вечером спасателям поступила информация о том, что в 35 километрах от берега терпит бедствие небольшое плавсредство. Как сообщается, байдарка потеряла рулевое крепление и ее начало уносить в море.

Спасатели задействовали поисково-спасательный катер и несмотря на неблагоприятные погодные условия и шторм отправились на поиски экстремала.

Около 8 часов вечера потерпевшего обнаружили и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Оказалось, что это не первая попытка украинца пересечь Черное море на байдарке. В прошлом году он пытался попасть в Турцию на байдарке с парусом.

Кстати, туристы жалуются на "оккупацию" Азовского моря.

Люди тонут молча

Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку В Одесской области ребенка смыло волной в море
Теги: Одесса, спасатели, черное море
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь