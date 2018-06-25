"Хотів перепливти Чорне море": в Одесі врятували екстремала на байдарці

Чоловіка почало відносити у відкрите море

В Одесі врятували чоловіка, який хотів на байдарці переплисти Чорне море. Про це повідомляє пресс-служба КП "Морська пошуково-рятувальна служба".

В суботу ввечері рятувальникам надійшла інформація про те, що в 35 кілометрах від берега терпить лихо невелике плавзасіб. Як повідомляється, байдарка втратила рульове кріплення і її почало відносити в море.

Рятувальники задіяли пошуково-рятувальний катер і незважаючи на несприятливі погодні умови і шторм вирушили на пошуки екстремала.

Близько 8 годин вечора потерпілого виявили та доставили на берег. Медична допомога йому не знадобилася.

Виявилося, що це не перша спроба українця перетнути Чорне море на байдарці. У минулому році він намагався потрапити до Туреччини на байдарці з вітрилом.

До речі, туристи скаржаться на "окупацію" Азовського моря.

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