"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко": тренер сборной России сделал странное заявление

Андрей Шевченко (фото: ffu.ua)

Андрей Шевченко якобы помогал тренерскому штабу сборной России перед Чемпионатом мира 2018

Главный наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко помогал тренерскому штабу российской сборной готовиться к первому матчу на Чемпионате мира. По крайней мере, об этом заявляет коач сборной России Станислав Черчесов.

Так, в интервью изданию "Спорт-Экспресс" Черчесов сказал, что во время турнира он обменивался мнениями с известными футбольными специалистами: Никитой Симоняном, Михаилом Гершковичем, Федором Щербаченко и другими.

Но отдельно российский тренер выделил именно Андрея Шевченко, который, по словам российского тренера, помог подготовиться ему и его подопечным к первому матчу на мундиале.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - отметил Черчесов.

Добавим, что тот матч сборная России выиграла со счетом 5:1.

Украина, напомним, не прошла на Чемпионат мира 2018, проиграв заключительный матч отборочного цикла нынешним финалистам турнира - сборной Хорватии.

Видео: РБК-Украина

Кстати, скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич не стал отвечать на вопрос российского пропагандиста и красиво его отшил.