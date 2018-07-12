"Политика не интересует": Вукоевич отшил российского пропагандиста (видео)

Фото: Огнен Вукоевич (facebook com Ognjen-Vukojević)

Футболист не стал отвечать на провокационный вопрос

Скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич не стал отвечать на вопрос российского пропагандиста и красиво его отшил. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Спорстмен покидал полуфинальную игру Хорватия – Англия, когда его догнал российский журналист и начал приставать с провокационными вопросами. В частности, представитель медиа спрашивал у Вукоевича, не хочет ли он извиниться перед россиянами.

На это скаут киевского "Динамо" помахал головой и поднял руки.

"Политика не интересует. Только футбол", - категорично заявил Вукоевич.

Видео: Огнен Вукоевич (youtube.com/Спорт-Экспресс)

Кстати, футболисты сборной Хорватии превзошли Виду и Вукоевича.

Футболисты сборной Хорватии Деян Ловрен и Шиме Врсалько после победы над Аргентиной в групповом турнире Чемпионата мира по футболу 2018 записали видео, на котором исполнили патриотичную песню "Bojna Čavoglave" певца Марко Перковича. Соответствующее видео опубликовано на странице "LFC Round Up‏" в соцсети Twitter.

Музыкант Перкович во время войны в Хорватии за независимость в 1991-1995 годах организовал в родном селе отряд самообороны.

Как футболисты симулируют травмы