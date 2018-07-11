Назревает новый скандал: футболисты сборной Хорватии превзошли Виду и Вукоевича (видео)

Фото: pixabay.com/Websi

Игроки хорватской сборной спели куплет песни, связанной с войной

Футболисты сборной Хорватии Деян Ловрен и Шиме Врсалько после победы над Аргентиной в групповом турнире Чемпионата мира по футболу 2018 записали видео, на котором исполнили патриотичную песню "Bojna Čavoglave" певца Марко Перковича. Соответствующее видео опубликовано на странице "LFC Round Up‏" в соцсети Twitter.

Музыкант Перкович во время войны в Хорватии за независимость в 1991-1995 годах организовал в родном селе отряд самообороны.

В тексте песни есть фраза "Za dom! Spremni!" ("За Родину! Готовы!"), что является приветствием хорватской ультраправой организации, причастной к геноциду сербов, евреев и ромов.

На видео Ловрен и Врсалько поют: "За дом братьев, за свободу боремся мы!". Стоит отметить, что ролик был опубликован 21 июня.

Dejan Lovren celebrating Croatia’s win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95 — LFC Round Up (@LFCroundup) 21 июня 2018 г.

Видео: Деян Ловрен и Шиме Врсалько (twitter.com/LFCroundup)

Скриншот поста (twitter.com/LFCroundup)

Скриншот комментариев (twitter.com/LFCroundup)

Стоит отметить, что в 2013 году за фразу "Za dom! Spremni!" Международная федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировала хорватского защитника Йосипа Шимунича.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии в серии пенальти обыграла РФ. После матча, который состоялся 7 июля, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором сказали "Слава Украине!" и заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". Дисциплинарный комитет ФИФА расценил это как политический жест. Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. После ФИФА оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Кстати, ультрас "Динамо" в Загребе поддержали Виду и Вукоевича символичным плакатом.

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)