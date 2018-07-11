"Слава Україні": ультрас "Динамо" в Загребе поддержали Виду и Вукоевича символичным плакатом (фото)

Фото: РБК-Украина

Фанаты из "Bad Blue Boys" выступили в поддержку хорватских футболистов

Ультрас футбольного клуба "Динамо" Загреб "Bad Blue Boys" выступили против решения Хорватского футбольного союза уволить из национальной сборной скаута Огнена Вукоевича из-за видеообращения с футболистом Домагоем Видой. На улице Украинской в Загребе фанаты сделали символичное фото. Соответствующий снимок опубликован на странице " WBC Ультрас Динамо" в соцсети Facebook.

"Фанаты Динамо Загреб передают привет!" - отметили в сети.

Так, участники ультрас сделали фото с баннерами "Slava Ukraina" (Слава Україні) и "HNS – сепаратисты". Помимо того на снимке был замечен флаг полка "Азов".

Фото: Ультрас "Динамо" (facebook.com/wbc.kyiv)

Скриншот поста (facebook.com/wbc.kyiv)

Стоит отметить, что Вида играл за "Динамо" Загреб с 2011 по 2012 годы. А Вукоевич выступал за этот клуб с 2006-го по 2008 год и с 2014-го по 2015-й.

В четвертьфинале Чемпионате мира 2018 сборная Хорватии в серии пенальти обыграла РФ. После матча, который состоялся 7 июля, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, и Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами "Слава Украине!". Также в ролике они заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". Дисциплинарный комитет ФИФА расценил такое обращение как политический жест. Виде вынесли предупреждение , а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии ФИФА оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Напомним, президента Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Инфантино упрекнули из-за футболки с надписью "Путин".

Ранее в Украине высказались о штрафе хорватского тренера за лозунг "Слава Україні".

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