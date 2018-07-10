"Реакция FIFA – нарушение прав игроков": в Украине высказались о штрафе хорватского тренера за лозунг "Слава Україні"

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

Украинский политик заявил, что Международная федерация нарушила права игроков

Реакция Международной федерации футбола (FIFA) на видеообращение футболиста сборной Хорватии Домагой Виды и скаута Огнена Вукоевича, которые ранее играли за киевское "Динамо", является нарушением их прав и свободы слова. Такое заявление сделал украинский политик, президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинские паралимпийцы и дефлимпийцы шокированы реакцией FIFA на личные проявления позитива к Украине игроками и тренерами национальной сборной команды Хорватии во внематчевое время, фактически - во время их досуга", - отметил он.

"Ни одна из регламентных позиций FIFA и правил соревнований не запрещает любого высказывания симпатий игроками, тренерами, менеджерами команд к любой из стран. Такую симпатию к президенту России публично как официальное лицо, в том числе из-за публикации в Facebook, выразил президент FIFA. Мы все это видели", - подчеркнул Сушкевич.

"Считаем реакцию FIFA нарушением прав игроков и тренеров команды Хорватии на свободу слова", - заявил он.

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

"И последнее ... На национальной форме национальных паралимпийских и дефлимпийских команд во время участия в Паралимпиадах и Дефлимпиады был (и есть) написан не политический, а патриотический лозунг - "Слава Украине" - выражение нашей любви и преданности украинскому народу", - добавил Сушкевич.

Скриншот поста (facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych)

Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы в четвертьфинале сборной Хорватии в матче со сборной РФ записали видеообращение, в котором Вида воскликнул: "Слава Украине!", а Вукоевич заявил: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Напомним, президент ФИФА оскандалился с футболкой "Путина".

Президента Международной федерации футбола Джованни Винченцо Инфантино упрекнули из-за футболки с надписью "Путин", которую тот лично вручил президенту Российской Федерации.

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