"Реакція FIFA – порушення прав гравців": в Україні висловилися про штраф хорватського тренера за гасло "Слава Україні"

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

Український політик заявив, що Міжнародна федерація порушила права гравців

Реакція Міжнародної федерації футболу (FIFA) на відеозвернення футболіста збірної Хорватії Домагой Віди і скаута Огнена Вукоєвича, які раніше грали за київське "Динамо", є порушенням їх прав і свободи слова. Таку заяву зробив український політик, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на особисті вияви позитиву до України гравцями і тренерами національної збірної команди Хорватії в позаматчевий час, фактично - під час їхнього дозвілля", - зазначив він.

"Жодна з регламентних позицій FIFA і правил змагань не заперечує будь-якого висловлювання симпатій гравцями, тренерами, менеджерами команд до будь-якої з країн. Таку симпатію до президента Росії публічно як офіційна особа, в тому числі через публікацію у Facebook, висловив президент FIFA. Ми всі це бачили", - підкреслив Сушкевич.

"Вважаємо реакцію FIFA порушенням прав гравців та тренерів команди Хорватії на свободу слова", - заявив він.

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

"І останнє... На національній формі національних паралімпійських та дефлімпійських команд під час участі на Паралімпіадах та Дефлімпіадах було (і є) написано не політичне, а патріотичне гасло - "Слава Україні" - вираження нашої любові і відданості українському народові", - додав Сушкевич.

Скріншот поста (facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych)

Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда після перемоги у чвертьфіналі збірній Хорватії в матчі зі збірною РФ записали відеозвернення, в якому Віда вигукнув: "Слава Україні!", а Вукоєвич заявив: "Це перемога за "Динамо" і за Україну".

Нагадаємо, президент ФІФА оскандалився з футболкою "Путіна".

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