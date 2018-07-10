"Спорт вне политики?": президент ФИФА оскандалился с футболкой "Путина" (фото)

Фото: fifa.com

Главу футбольной федерации осудили за причастность к политике

Президента Международной федерации футбола Джованни Винченцо Инфантино упрекнули из-за футболки с надписью "Путин", после того как он узрел политическую составляющую в патриотичном лозунге "Слава Украине". Соответствующее фото опубликовано пользователь Роман Шрайк в соцсети Twitter.

"Вот этого лысого нужно дисквалифицировать! Футбол вне политики! Ой, погодите! Это же президент ФИФА... " - отметил автор публикации.

Скриншот поста (twitter.com/RomanShrike)

"О! Вообще зашибись - ФИФА настолько вне политики, что даже брендировала футболку для Путина", - добавил Шрайк.

Фото: twitter.com/RomanShrike

Скриншот поста (twitter.com/RomanShrike)

Футболку вручили Путину 6 июля, на встрече в Кремле с участием легенд мирового футбола. Тогда глава FIFA Инфантино от имени организации и футбольного сообщества поблагодарил Российскую Федерацию за проведение чемпионата мира на "высоком уровне".

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии в серии пенальти обыграла РФ. После матча, который состоялся 7 июля, экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, и тренер Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами "Слава Украине!". Дисциплинарный комитет ФИФА расценил его обращение как политический жест.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины.

Бывший игрок уже отстранен футбольным союзом Хорватии от участия в чемпионате мира. Также организация лишила его аккредитации на ЧМ-2018.

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