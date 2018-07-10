"Спорт поза політикою?": президент ФІФА оскандалився з футболкою "Путіна" (фото)

Фото: fifa.com

Главу футбольної федерації засудили за причетність до політики

Президентові Міжнародної федерації футболу Джованні Вінченцо Інфантіно дорікнули через футболку з написом "Путін", після того як він побачив політичну складову в патріотичному гаслі "Слава Україні". Відповідне фото опубліковано користувач Роман Шрайк у соцмережі Twitter.

"Ось цього лисого потрібно дискваліфікувати! Футбол поза політикою! Ой, стривайте! Це ж президент ФІФА... " - зазначив автор публікації.

Скріншот поста (twitter.com/RomanShrike)

"О! Взагалі зашибісь - ФІФА настільки поза політики, що навіть брендировала футболку для Путіна", - додав Шрайк.

Фото: twitter.com/RomanShrike

Скріншот поста (twitter.com/RomanShrike)

Футболку вручили Путіну 6 липня, на зустрічі в Кремлі з участю легенд світового футболу. Тоді глава FIFA Інфантіно від імені організації та футбольної спільноти подякував Російській Федерації за проведення чемпіонату світу на "високому рівні".

У чвертьфіналі ЧС-2018 збірна Хорватії в серії пенальті обіграла РФ. Після матчу, який відбувся 7 липня, екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда, який забив гол у тому матчі, і тренер Огнєн Вукоєвич записали відеозвернення зі словами "Слава Україні!". Дисциплінарний комітет ФІФА розцінив його звернення як політичний жест.

Раніше повідомлялося, що ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео в підтримку України.

Колишній гравець вже відсторонений футбольним союзом Хорватії від участі в чемпіонаті світу. Також організація позбавила його акредитації на ЧС-2018.

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