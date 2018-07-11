"Слава Україні": ультрас "Динамо" в Загребі підтримали Віду і Вукоєвича символічним плакатом (фото)

Фото: РБК-Україна

Фанати з "Bad Blue Boys" виступили на підтримку хорватських футболістів

Ультрас футбольного клубу "Динамо" Загреб "Bad Blue Boys" виступили проти рішення Хорватського футбольного союзу звільнити з національної збірної скаута Огнена Вукоєвича через відеозвернення з футболістом Домагоєм Відою. На вулиці Українській в Загребі фанати зробили символічне фото. Відповідний знімок опублікований на сторінці "WBC Ультрас Динамо" в соцмережі Facebook.

"Фанати Динамо Загреб передають вітання!" - відзначили в мережі.

Так, учасники ультрас зробили фото з банерами "Slava Ukraina" (Слава Україні) і "HNS - сепаратисти". Крім того на знімку був помічений прапор полку "Азов".

Фото: Ультрас "Динамо" (facebook.com/wbc.kyiv)

Скріншот поста (facebook.com/wbc.kyiv)

Варто відзначити, що Віда грав за "Динамо" Загреб з 2011 по 2012 роки. А Вукоєвич виступав за цей клуб з 2006-го по 2008 рік і з 2014-го по 2015-й.

У чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018 збірна Хорватії в серії пенальті обіграла РФ. Після матчу, який відбувся 7 липня, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда, який забив гол в тому матчі, і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення зі словами "Слава Україні!". Також в ролику вони заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Дисциплінарний комітет ФІФА розцінив таке звернення як політичний жест. Віді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Пізніше ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".

Нагадаємо, президента Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джованні Інфантіно дорікнули через футболку з написом "Путін".

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