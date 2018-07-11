Назріває новий скандал: футболісти збірної Хорватії перевершили Віду та Вукоєвича (відео)

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Гравці хорватської збірної заспівали куплет пісні, пов'язаної з війною

Футболісти збірної Хорватії Деян Ловрен і Шім'ї Врсалько після перемоги над Аргентиною в груповому турнірі Чемпіонату світу з футболу 2018 записали відео, на якому виконали патріотичну пісню "Bojna Čavoglave" співака Марко Перковича. Відповідне відео опубліковано на сторінці "LFC Round Up" в соцмережі Twitter.

Музикант Перкович під час війни у Хорватії за незалежність в 1991-1995 роках організував у рідному селі загін самооборони.

У тексті пісні є фраза "Za dom! Spremni!" ( "За Батьківщину! Готові!"), що є привітанням хорватської ультраправої організації, причетної до геноциду сербів, євреїв і ромів.

На відео Ловрен і Врсалько співають: "За дім братів, за свободу боремося ми!". Варто відзначити, що ролик був опублікований 21 червня.

Dejan Lovren celebrating Croatia’s win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95 — LFC Round Up (@LFCroundup) 21 июня 2018 г.

Відео: Деян Ловрен та Шиме Врсалько (twitter.com/LFCroundup)

Скріншот поста (twitter.com/LFCroundup)

Скріншот коментарів (twitter.com/LFCroundup)

Варто відзначити, що в 2013 році за фразу "Za dom! Spremni!" Міжнародна федерації футболу (ФІФА) дискваліфікувала хорватського захисника Йосипа Шимунича.

Нагадаємо, в чвертьфіналі ЧС-2018 збірна Хорватії в серії пенальті обіграла РФ. Після матчу, який відбувся 7 липня, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення, в якому сказали "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Дисциплінарний комітет ФІФА розцінив це як політичний жест. Віді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Після ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".

До речі, ультрас "Динамо" в Загребі підтримали Віду і Вукоєвича символічним плакатом.

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