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Главная Люди "Очень жаль": Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из "Ліги сміху"
Люди 14 октября 2026 · 13:29
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"Очень жаль": Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из "Ліги сміху"

Телеведущий собирался записать интервью с юмористом, но их встреча так и не состоялась
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Очень жаль": Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из "Ліги сміху"

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней (коллаж: Styler)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Александром Венедчуком, известным как Веня из "Ліги сміху". Они договаривались об интервью, однако из-за плохого самочувствия юмориста запись пришлось отложить.

Что Веня написал телеведущему во время их последнего общения и кто еще из украинских знаменитостей поделился воспоминаниями о комике, рассказывает Styler.

Анатолий Анатолич показал последние сообщения Вени

После известия о смерти Александра Венедчука телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал в соцсетях скриншот их переписки, которая состоялась в конце июня 2026 года.

Тогда они планировали записать интервью, однако юморист сообщил, что внезапно заболел. По его словам, температура поднялась до 39,6 градуса, а самочувствие продолжало ухудшаться.

"Есть один нюанс, меня подкосило сегодня плотно, лежу в постели, 39,6 было час назад", - написал Веня.

Впоследствии он сообщил, что чувствует себя еще хуже. Анатолич ответил словами поддержки и пожелал ему выздоровления.

После смерти комика телеведущий признался, что не мог представить, что этот разговор станет последним.

"Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. "Веня" заболел. Главное - здоровье, написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах", - написал Анатолич.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней (скриншот)

Екатерина Никитина вспомнила, как Веня к ней обращался

Своими воспоминаниями об Александре Венедчуке поделилась и актриса Екатерина Никитина.

Она рассказала об особом обращении, которое юморист использовал во время их общения. По словам актрисы, хотя они виделись нечасто, каждая встреча была теплой.

"Ты единственный, кто всегда называл меня малой... Так редко виделись, но каждый раз как родные. Ты был человек-душа. Просто боль. Веня, я не хочу в это верить", - написала Никитина.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;
Екатерина Никитина поделилась воспоминаниями о Вене (скриншот)

Артем Дамницкий трогательно простился с Веней

Особенно болезненно насмерть Вене отреагировал Артем Дамницкий, с которым юморист выступал в составе команды "Ветерани космічних військ".

Дамницкий опубликовал в Threads общие фотографии и обратился к другу со словами прощания.

"Ты слишком рано отправился в космос… Мы так не договаривались. Спасибо за все и извини, если что-то не так", – написал он.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;
Артём Дамницкий попрощался с Александром Венедчуком (скриншот)

Фима Константиновский и Александр Педан также отреагировали

Телеведущий Фима Константиновский признался, что известие о смерти Вены довело его до слез.

"Я не знаю, как в это поверить. Я просто плачу и не могу остановиться плакать", - написал он.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;
Фима Константиновский отреагировал на смерть Вени (скриншот)

Слова соболезнования опубликовал и телеведущий Александр Педан.

"Веня… Жаль, невероятно жаль. Слова сострадания всем близким", - отметил он.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;
Александр Педан выразил соболезнования близким юмориста (скриншот)

К прощальным сообщениям также присоединились комик Василий Байдак, блогерша Даша Кубик и другие представители украинского шоубизнеса.

&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;&quot;Очень жаль&quot;: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из &quot;Ліги сміху&quot;

Каков был последний год жизни Александра Венедчука

Как рассказывал Styler , в начале 2025 года Веня пережил кровоизлияние в мозг, после которого перенес срочную операцию. Впоследствии юмористу потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Несмотря на сложное обновление, он постепенно возвращался к творчеству.

В июне 2026 года в личной жизни комика произошло важное событие - он женился на любимой Карине, с которой находился в длительных отношениях.

В сентябре юморист отреагировал на распространившиеся в соцсетях слухи о своей смерти и объяснил, что имеет причины реже появляться в соцсетях.

Александр Венедчук скончался 13 октября 2026 года в возрасте 32 лет. Об этом сообщили его бывшие коллеги из команды "Ветерани космічних військ".

Причины смерти юмориста официально не называли.

Ранее Styler также рассказывал, как Кравец, Ткач и другие звезды отреагировали на смерть комика Вени из СКВ.

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