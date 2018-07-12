"Політика не цікавить": Вукоєвич відшив російського пропагандиста (відео)

Фото: Огнен Вукоєвич (facebook com Ognjen-Vukojević)

Футболіст не став відповідати на провокаційне запитання

Скаут київського "Динамо" Огнен Вукоєвич не став відповідати на питання російського пропагандиста і красиво його відшив. Відповідне відео було опубліковано в YouTube.

Спорстмен залишав півфінальну гру Хорватія - Англія, коли його наздогнав російський журналіст і почав приставати з провокаційними питаннями. Зокрема, представник медіа питав у Вукоєвича, чи не хоче він вибачитися перед росіянами.

На це скаут київського "Динамо" помахав головою і підняв руки.

"Політика не цікавить. Тільки футбол", - категорично заявив Вукоєвич.

Відео: Огнен Вукоєвич (youtube.com/Спорт-Экспресс)

До речі, футболісти збірної Хорватії перевершили Виду і Вукоєвича.

Футболісти збірної Хорватії Деян Ловрен і Шім'ї Врсалько після перемоги над Аргентиною в груповому турнірі Чемпіонату світу з футболу 2018 записали відео, на якому виконали патріотичну пісню "Bojna Čavoglave" співака Марко Перковича. Відповідне відео опубліковано на сторінці "LFC Round Up" в соцмережі Twitter.

Музикант Перкович під час війни в Хорватії за незалежність в 1991-1995 роках організував у рідному селі загін самооборони.

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