"Хотів би подякувати Андрію Шевченку": тренер збірної Росії зробив дивну заяву

Андрій Шевченко (фото: ffu.ua)

Андрій Шевченко нібито допомагав тренерському штабу збірної Росії перед Чемпіонатом світу 2018

Головний наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко допомагав тренерському штабу російської збірної готуватися до першого матчу на Чемпіонаті світу. Принаймні, про це заявляє коач збірної Росії Станіслав Черчесов.

Так, в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" Черчесов сказав, що під час турніру він обмінювався думками з відомими футбольними фахівцями: Нікітою Симоняном, Михайлом Гершковичем, Федором Щербаченком та іншими.

Але окремо російський тренер виділив саме Андрія Шевченка, який, за словами російського тренера, допоміг підготуватися йому і його підопічним до першого матчу на мундіалі.

"Хотів би подякувати Андрію Шевченку, який допоміг нам порадою. Збірна України грала товариський матч із Саудівською Аравією, ми потім зателефонували, і він розповів мені деякі нюанси дій аравійців, які нам дуже знадобились при підготовці до матчу", - зазначив Черчесов.

Додамо, що той матч збірна Росії виграла з рахунком 5:1.

Україна, нагадаємо, не пройшла на Чемпіонат світу 2018, програвши заключний матч відбіркового циклу нинішнім фіналістам турніру - збірній Хорватії.

Відео: РБК-Україна

До речі, скаут київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич не став відповідати на питання російського пропагандиста і красиво його відшив.