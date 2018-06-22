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Хотела прыгнуть с 14-го этажа: в Киеве пыталась покончить с собой пенсионерка (видео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:11
Фото: pixabay.com/beejees
Фото: pixabay.com/beejees

Полицейские спасли 84-летнюю женщину

В Киеве полицейские предотвратили самоубийство 84-летней пенсионерки, которая собиралась прыгнуть с балкона своей квартиры на 14-м этаже жилого жома. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины в соцсети Facebook.

О женщине преклонного возраста, которая пытается прыгнуть с балкона своей квартиры, полицейским сообщили 19 июня около 21 часа. На место происшествия прибыли патрульные, скорая медицинская помощь и спасатели.

Правоохранители установили номер квартиры, где проживает пенсионерка, и бросились спасать женщину. Двери в квартиру пенсионерки были открыты.

Видео: Пенсионерка пыталась покончить с собой (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

После общения с пенсионеркой "копу" удалось уговорить женщину не совершать самоубийство. С помощью спасателей женщину затащили обратно в квартиру.

Пенсионерку госпитализировали в специализированную больницу.

Скриншот поста (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области девушка покончила с собой спустя 10 дней после свадьбы.

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Теги: пенсионеры, самоубийство, суицид
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