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Хотіла стрибнути з 14-го поверху: в Києві намагалася покінчити з собою пенсіонерка (відео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:11
Фото: pixabay.com/beejees
Фото: pixabay.com/beejees

Поліцейські врятували 84-річну жінку

У Києві поліцейські запобігли самогубству 84-річної пенсіонерки, яка збиралася стрибнути з балкона своєї квартири на 14-му поверсі житлового жому. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції України у соцмережі Facebook.

Про жінку похилого віку, яка намагається стрибнути з балкона своєї квартири, поліцейським повідомили 19 червня близько 21 години. На місце події прибули патрульні, швидка медична допомога та рятувальники.

Правоохоронці встановили номер квартири, де проживає пенсіонерка, та кинулися рятувати жінку. Двері в квартиру пенсіонерки були відкриті.

Відео: Пенсіонерка намагалася покінчити з собою (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Після спілкування з пенсіонеркою "копу" вдалося вмовити жінку не здійснювати самогубство. За допомогою рятувальників жінку затягли назад у квартиру.

Пенсіонерку госпіталізували в спеціалізовану лікарню.

Скріншот поста (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області дівчина покінчила з собою через 10 днів після весілля.

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Теги: пенсионеры, самоубийство, суицид
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