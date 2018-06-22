Хотіла стрибнути з 14-го поверху: в Києві намагалася покінчити з собою пенсіонерка (відео)

Поліцейські врятували 84-річну жінку

У Києві поліцейські запобігли самогубству 84-річної пенсіонерки, яка збиралася стрибнути з балкона своєї квартири на 14-му поверсі житлового жому. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції України у соцмережі Facebook.

Про жінку похилого віку, яка намагається стрибнути з балкона своєї квартири, поліцейським повідомили 19 червня близько 21 години. На місце події прибули патрульні, швидка медична допомога та рятувальники.

Правоохоронці встановили номер квартири, де проживає пенсіонерка, та кинулися рятувати жінку. Двері в квартиру пенсіонерки були відкриті.

Відео: Пенсіонерка намагалася покінчити з собою (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Після спілкування з пенсіонеркою "копу" вдалося вмовити жінку не здійснювати самогубство. За допомогою рятувальників жінку затягли назад у квартиру.

Пенсіонерку госпіталізували в спеціалізовану лікарню.

Скріншот поста (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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