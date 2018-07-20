"Хотели оплатить проезд": в Киеве инкассаторы пытались подвинуть трамвай (фото)

Фото: Трамвай (kyivcity_20travel_20tramway)

Инкассаторская машина врезалась в трамвай

В Киеве недалеко от станции метро "Берестейская" инкассаторское авто Volkswagen пыталось подвинуть вагон трамвая, врезавшись в него. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Инкассаторы на #Volkswagen (#AA1519KB) хотели подвинуть трамвай, но видимо что-то пошло не так. Теперь все трамваи на Берестейской стоят", - написано в публикации.

Фото: инкссаторская машина врезалась в трамвай (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи уже активно комментируют происшествие.

"Подняли проезд, теперь производят инкассацию прямо с транспорта",

"Вот повысили плату за проезд. Трамваи страшно грохочут. Не так давно меняли рельсы. А многие люди заметили, что "новые" рельсы клали ржавые...",

"Хотели оплатить проезд",

"Гуманитарка Киевпастрансу для поддержки штанцов",

"По всей вероятности перед трамваем кто-то решил сократить путь",

"Они же вроде при оружии... Надо было стрелять по колесам", - написали пользователи в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали о том, что В Киеве при въезде на Труханов остров между водителями возник скандал. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser протаранил машину KIA, которая заблокировала движение, отказываясь платить за въезд.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Виртуозные маневры уходов от ДТП