"Хотели оплатить проезд": в Киеве инкассаторы пытались подвинуть трамвай (фото)

Инкассаторская машина врезалась в трамвай
В Киеве недалеко от станции метро "Берестейская" инкассаторское авто Volkswagen пыталось подвинуть вагон трамвая, врезавшись в него. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Инкассаторы на #Volkswagen (#AA1519KB) хотели подвинуть трамвай, но видимо что-то пошло не так. Теперь все трамваи на Берестейской стоят", - написано в публикации.
Фото: инкссаторская машина врезалась в трамвай (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи уже активно комментируют происшествие.
"Подняли проезд, теперь производят инкассацию прямо с транспорта",
"Вот повысили плату за проезд. Трамваи страшно грохочут. Не так давно меняли рельсы. А многие люди заметили, что "новые" рельсы клали ржавые...",
"Хотели оплатить проезд",
"Гуманитарка Киевпастрансу для поддержки штанцов",
"По всей вероятности перед трамваем кто-то решил сократить путь",
"Они же вроде при оружии... Надо было стрелять по колесам", - написали пользователи в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Ранее мы писали о том, что В Киеве при въезде на Труханов остров между водителями возник скандал. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser протаранил машину KIA, которая заблокировала движение, отказываясь платить за въезд.
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